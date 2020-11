Il Corriere di Torino: "Tra bilancio e ossessioni sportive, Ronaldo non è così incedibile"

Il Corriere di Torino analizza la situazione di mercato in casa Juventus: "Tra bilancio e ossessioni sportive, Ronaldo non è così incedibile". I conti in casa bianconera fanno tornare al centro delle chiacchiere Cristiano Ronaldo, che potrebbe salutare Torino pure prima della naturale scadenza del contratto a giugno 2022. Non c'è alcuna trattativa, per ora siamo al dibattito da twitter bar. Di certo, però, Juve e CR7 si aspettavano di più dai sentieri europei nonostante la Champions non accetti prenotazioni. Su Instagram CR7 si mostra felicissimo del capoluogo piemontese, con sorrisoni e pollice alzato, ma nelle chiacchiere con il suo entourage ci aggiunge qualche dubbio in più.