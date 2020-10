Il Corriere di Verona: "A Ilic le chiavi dell'Hellas nel giardino di Maestro Pirlo"

Questa mattina Il Corriere di Verona si sofferma su Ivan Ilic, serbo diciannovenne che guiderà l'Hellas nella sfida alla Juve: "A Ilic le chiavi dell'Hellas nel giardino di Maestro Pirlo". Il tecnico Ivan Juric ha dichiarato sul centrocampista: "Impara, sta crescendo è attento" e non è da escludere che domenica giochi titolare contro Andrea Pirlo, uno dei grandi maestri tra i registi del calcio moderno. Con Miguel Veloso non ancor al meglio, nello stesso ruolo che fu del Pirlo calciatore ci sarà, nel Verona, Ilic. Juric ha battezzato senza equivoci la posizione che il ragazzo deve occupare: "Non lo vedo sulla linea dei trequartisti, le sue caratteristiche sono altre, è fatto per giocare in mezzo".