© foto di Ospite

Il Corriere di Verona di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Setti incassa due brutti colpi". I giudici a Genova hanno disposto il sequestro cautelativo di 5 milioni di euro nei confronti della HV7 del presidente gialloblu per la guerra legale col presidente dello Spezia mentre in Lussemburgo la Falco, sempre di proprietà del numero uno scaligero, deve pagare 6,3 milioni di euro a una società panamense riconducibile sempre a Volpi. Setti però tranquillizza i tifosi veronesi: "Non riguardano l'Hellas Verona che, come ho già ribadito più volte, è una società sana, che dà lavoro a centinaia di famiglie".