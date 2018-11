Il Corriere di Verona: "Birsa come Acerbi: presenze record"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere di Verona di questa mattina dedica ampio spazio al Chievo Verona titolando: "Birsa come Acerbi: presenze record". Nella settimana in cui si è esaltato la continuità del difensore della Lazio, in campo per 140 partite consecutive da titolare, i gialloblu possono godersi la continuità dello sloveno che ha collezionato 117 presenze rendendosi il migliore per presenze in casa gialloblu.