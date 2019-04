© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Verona di questa mattina dedica ampio spazio all'Hellas titolando: "Da Totò al Pazzo, quei bomber per la A". Nelle ultime promozioni nella massima serie, in ordine di tempo, i veronesi hanno sempre avuto un cannoniere a cui appoggiarsi: prima De Vitis e Cammarata, quindi Cacia e Pazzini. Adesso deve trovarlo per la volata finale per sognare ancora di poter centrare la promozione.