Il Corriere di Verona e la sfida di Ventura: "Ho una voglia feroce"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Verona di questa mattina apre in prima pagina con le prime parole da tecnico del Chievo da parte di Gian Piero Ventur: "Ho sofferto, ma ora ho una voglia feroce". Ieri la presentazione in compagnia di Campedelli: "I presupposti ci sono, la voglia di fare anche. Nazionale? Sì, ci penso e ho dentro il rammarico per cosa si poteva fare".