Il Corriere di Verona: "Hellas, già finito il 2020 di Kalinic. Out contro Viola e Inter"

Rischia di essere già finito il 2020 per Nikola Kalinic. Col Sassuolo, lo scorso 25 novembre, ha accusato un problema muscolare che ancora adesso lo costringe a stare fuori. Salterà anche la partita da ex a Firenze e sarà altrettanto dura che possa esserci mercoledì con l'Inter. Per lui, al momento non è proprio un'annata fortunata. Lo stesso potrebbe dire anche Juric che ancora non ha potuto disporre di più soluzioni da gestire in rosa. A scriverlo è il Corriere di Verona.