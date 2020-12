Il Corriere di Verona: "Hellas, summit di mercato e assalti delle big da respingere"

vedi letture

"Hellas, summit di mercato e assalti delle big da respingere" titola stamane il Corriere di Verona. In questi giorni ci sarà il summit di mercato tra Juric, Maurizio Setti e Tony D'Amico. L'Hellas cercherà di accontentare Juric, questo sì, ma ogni mossa sarà calibrata. Per il momento non si parla di cessioni già a gennaio. Il Milan resta in pressing su Matteo Lovato, pallino del dt Maldini, e ha presentato un'offerta da 5 milioni più il cartellino di Duarte: troppo poco. La Lazio pensa a Lazovic per la fascia mancina, ma per ora non ci sono offerte concrete. Il Verona non vende, almeno a gennaio.