Il Corriere di Verona: "L'Hellas mette sotto scacco l'Inter ma il regalo non arriva"

L'Hellas Verona si è dovuto arrendere ieri all'Inter di Antonio Conte ed il Corriere di Verona oggi titola: "L'Hellas mette sotto scacco l'Inter ma il regalo non arriva". A lungo l'Hellas ha tenuto sotto scacco l'Inter ma il regalo di Natale non arriva. Peccato: il Verona ha concesso poco, ha rimesso in piedi la partita una volta andato sotto, ha dato fondo ad ogni risorsa fisica, tecnica e tattica. Ivan Juric ha scolpito con la pazienza di un monaco una squadra che fa del coraggio una legge e del gioco una bussola. Il 2020, sul campo, si chiude così per l'Hellas, cedendo all'Inter che ha perso la strada per l'Europa. In campionato però la storia è diversa e dice di sei vittorie consecutive infilate, divenute sette, con il pass per le pure ovvi ambizioni di scudetto abbondantemente vidimato.