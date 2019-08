© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere di Verona questa mattina apre a tutta pagina titolando con l'anticipazione di ieri di TMW: "La pazza idea di Balotelli all'Hellas". Dopo che per giorni, un po' per scherzo un po' per sogno, sui social è circolata una foto di Super Mario vestito con la maglia degli scaligeri, il gioco ha superato la realtà. Il presidente Setti ha effettivamente pensato all'ex bomber del Marsiglia, ma ci sono molte complicazioni, a partire dall'ingaggio dei gialloblù.