Il Corriere di Verona su Barba: "Duttile e affidabile: è già prezioso"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere di Verona di questa mattina dedica ampio spazio al Chievo Verona e in special modo a Federico Barba titolando: "Duttile e affidabile: per il Chievo è già prezioso". Il difensore rilevato in estate, può giocare al centro e sulla fascia e D'Anna ha in programma di farlo giocare sempre con maggiore continuità negli schemi clivensi.