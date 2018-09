© foto di Lazzerini

Il Corriere di Verona di questa mattina apre in prima pagina con il caso delle plusvalenze fittizie: "Condanna senza stangata. E ora il Chievo farà ricorso". Nonostante i "soli" tre punti comminati dal Tribunale Federale, il club clivense ha già presentato ricorso per abbassare ulteriormente la penalizzazione. Al 99,9% però, anche la Procura, che aveva chiesto 15 punti per la squadra del presidente Campedelli, farà ricorso contro questa decisione.