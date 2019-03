© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Verona di questa mattina si sofferma a parlare di Chievo titolando: "Caduta libera. Un piede già in B e sguardo al futuro". Il club clivense è a un passo dalla retrocessione e anche se non mollerà di un centimetro, è lecito che i dirigenti inizino a pensare alla ricostruzione futura. Molti giocatori hanno estimatori in Serie A ed è facile pensare che servirà una ricostruzione per provare a riprendere subito la massima serie.