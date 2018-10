Il Corriere di Verona sul Chievo: "Ventura in pole per la panchina"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Verona di questa mattina apre in prima pagina con la crisi di risultati del Chievo: "Ventura in pole per la panchina". L'ex ct della Nazionale è il favorito per sostituire D'Anna ormai prossimo all'esonero. Oggi sarà la giornata decisiva per conoscere il futuro del tecnico gialloblu e il nome del suo potenziale sostituto.