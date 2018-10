Il Corriere Fiorentino apre con Biraghi: "La rivincita di Cristiano"

Inter, Candreva pensa al Torino. Anche in ottica azzurra

Cagliari, Castro: "Sogno futuro in Spagna, ora sono pronto a dare tutto"

Napoli, incognita fasce: per Arias si può stringere subito

Barella, non solo Inter: lo vogliono Roma e Milan. Ma a gennaio è dura

Napoli, per Piatek già offerti 35 mln. Presto un nuovo incontro col Genoa

Samp, Praet: "La Juve mi voleva? Non saprei. Ora tratto il rinnovo"

Garcia sull'esonero a Roma: "Quante cavolate. Fu deciso già in estate"

Atalanta, la cura dalla Danimarca: ingaggiato il guru ex Juve Bangsbo

Bologna, Fenucci rassicura: “Saputo non si è stancato”

Da Martial a Di Maria: l'Inter alla caccia del colpo a parametro zero

Milan, il motivo per cui il rinnovo di Cutrone è stato tenuto segreto

Mancini: "Questa Italia non ha un problema centravanti"

Non tutti sono come Piatek. Il Genoa e i tanti flop di questi anni

Lazio, per la difesa torna di moda Biraschi del Genoa

Juventus, per la difesa spunta Andersen: servono più di 20 milioni

Juve, per De Ligt duello in vista col Barcellona: il bivio di Raiola

Il Corriere Fiorentino di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "La rivincita di Cristiano". L'esterno sinistro della Fiorentina è stato decisivo in Nazionale e ha regalato la prima vittoria a Mancini scacciando via le critiche. Adesso è un punto fisso e le minacce sui social della scorsa stagione sono dimenticate.

