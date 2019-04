© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere Fiorentino di questa mattina apre in prima pagina con la sconfitta per 1-0 della Fiorentina in casa contro il Frosinone: "La resa dei conti". Il club si prende 48 ore di tempo per decidere anche su Pioli, che adesso rischia l'esonero per la furia della proprietà. Il capitano Pezzella però si schiera nei confronti del tecnico emiliano: "Siamo col mister".