© foto di Pietro Lazzerini

All'interno del Corriere Fiorentino si parla delle strategie viola in chiave mercato: "Rocco chiede pazienza". Ultimo giorno del mini-ritiro a Montecatini, stasera la squadra scenderà in campo contro il Livorno in amichevole. Antognoni intanto ieri ha dichiarato: "I rinforzi? La fretta è cattiva consigliera". A breve è però attesa la svolta sul centrocampista del Lipsia Diego Demme.