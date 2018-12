Il Corriere Fiorentino e il nuovo modulo viola: "Pioli fa l'albero"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere Fiorentino di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Pioli fa l'albero". Il riferimento è al possibile cambio di modulo che la Fiorentina potrebbe attuare per aiutare Simeone e lasciarlo meno solo in avanti. Il tecnico gigliato verso l'utilizzo del 4-3-2-1, con Chiesa e Pjaca accentrati rispetto al consueto ruolo sulle fasce, e soprattutto più vicini all'argentino in crisi e senza gol da mesi.