Il Corriere Fiorentino e il pareggio dei viola: "Chiesa-dipendenti"

© foto di Lazzerini

Il Corriere Fiorentino a proposito del pareggio dei viola contro il Cagliari al Franchi titola in prima pagina: "Chiesa-dipendenti". L'attacco non sa più segnare, solo Federico crea occasioni e pericoli. La squadra di Pioli si ferma anche in casa, dove finora aveva sempre vinto. Andrea Della Valle a fine partita: "E' stato bello rivedere la famiglia di Astori".