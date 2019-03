Il Corriere Fiorentino e il pari contro la Lazio: "Il cuore non basta"

© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere Fiorentino di questa mattina apre in prima pagina con il pareggio dei viola contro la Lazio in casa per 1-1: "Il cuore non basta". Un altro pari (il tredicesimo stagionale) e il sesto posto ora è a +7. Chiesa esce per infortunio muscolare e scoppia in lacrime. Ci pensa Muriel, dopo la rete di Immobile, a permettere alla Fiorentina di non uscire sconfitta davanti ai 30mila del Franchi.