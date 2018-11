Il Corriere Fiorentino e la classifica viola: "Il piatto ora piange"

© foto di Lazzerini

Il Corriere Fiorentino di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Il piatto ora piange". I viola scivolano al nono posto superati in classifica anche dall'Atalanta. Vertice di mercato in casa viola tra possibili innesti e giocatori in partenza. Piace Di Lorenzo al posto di uno tra Laurini e Diks. Thereau e Maxi Olivera in partenza. A centrocampo piace Berge del Genk mentre sarà difficile arrivare a Gabbiadini o Sarr in attacco.