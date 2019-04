© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere Fiorentino apre in prima pagina con la festa per il 50° compleanno di Batistuta in Piazza della Signoria a Firenze: "La piazza di Bati". In seimila davanti a Palazzo Vecchio per festeggiare il più grande attaccante viola di sempre: "Sono felice di essermi innamorato di Firenze" ha dichiarato il Re Leone. Sul palco anche Pioli, Pezzella, Antognoni, la moglie Irina e tutta la famiglia. Le lacrime della mamma davanti ai tifosi in festa.