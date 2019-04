© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere Fiorentino di questa mattina apre in prima pagina con la prima partita del Montella bis finita in pareggio contro il Bologna per 0-0: "Ricomincio da uno". Franchi mezzo vuoto e un altro pareggio per la prima dell'Aeroplanino. Qualche scintilla si è vista ma per Bergamo serve ben altro.