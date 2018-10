Il Corriere Fiorentino e la sconfitta viola: "Tridente sfocato"

© foto di Lazzerini

Il Corriere Fiorentino di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Tridente sfocato". I viola escono sconfitti dall'Olimpico contro la Lazio per 1-0 commettendo troppi errori sotto porta e continuando così il trend negativo in trasferta. Pjaca non convince, Chiesa c'è a tratti. Proteste per un rigore non fischiato a Simeone. Pioli a fine partita: "Essere giovani non deve diventare un alibi".