Il Corriere Fiorentino e la sfida alla Juventus: "Una partita diversa"

© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere Fiorentino di oggi dedica uno speciale alla partita tra Fiorentina e Juventus, la più sentita da sempre per il popolo viola: "Una partita diversa". La squadra di Montella dovrà occupare bene tutti gli spazi per contrastare la tecnica e la forza fisica della Vecchia Signora. Nonostante la grande distanza tra i due club, il tecnico viola non ha dubbi: "Non esistono vittorie impossibili".