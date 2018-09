© foto di Lazzerini

Il Corriere Fiorentino di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Scatto per l'Europa". Lunga intervista al centrocampista viola Jordan Veretout che dichiara: "Sono pronto per il nuovo ruolo, vogliamo conquistare quello che ci è sfuggito per un soffio l'anno scorso. Astori resta il nostro leader, giochiamo per lui".