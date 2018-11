Il Corriere Fiorentino e lo 0-0 di Bologna: "Rimasti al verde"

© foto di Ospite

Il Corriere Fiorentino di questa mattina apre in prima pagina con il pareggio viola contro il Bologna: "Rimasti al verde". Quinto pareggio consecutivo per la squadra di Pioli, pesano ancora gli errori sotto porta di Simeone. Palo di Milenkovic e tante altre occasioni sprecate. L'allenatore gigliato a fine partita: "In crisi? No, la vittoria arriverà presto".