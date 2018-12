© foto di Ospite

Il Corriere Fiorentino di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Scusate il ritardo". Il riferimento è al gol di Chiesa dopo settimane di astinenza, ma anche alla prima vittoria in trasferta della Fiorentina che riporta i viola in corsa per l'Europa. Pioli dichiara: "Il momento è decisivo, chiedo uno sforzo ai ragazzi".