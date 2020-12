Il Corriere Fiorentino: "Juric attacca Pradè. Nervosismo da sedotto e abbandonato"

Nervosismo da sedotto e abbandonato. Così lo definisce il Corriere Fiorentino il sentimento di Ivan Juric quando in conferenza stampa si è lasciato andare a quell'attacco verso Daniele Pradè per una frase detta che non è passata inosservata detta proprio da quest'ultimo: "I calciatori che allena Juric bisogna vederli alle altre squadre negli anni successi. Rrahmani non gioca, Kumbulla idem..". Parole che potevano essere interpretate in due modi. O come un complimento per l'allenatore, capace di far rendere i giocatore oltre i propri limiti. Oppure in maniera opposta, e Juric ha optato per la seconda linea. Un nervosismo nei confronti del club viola che è facile ricondurre a questa estate quando fu sedotto e poi abbandonato dalla stessa Fiorentina.