Il Corriere Fiorentino: "Pioli si dimette tra le lacrime, torna Montella"

© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere Fiorentino di questa mattina dedica ampio spazio ai viola in prima pagina titolando: "Pioli si dimette tra le lacrime, torna Montella". Toccante saluto dell'allenatore emiliano per dire addio ai giocatori, uniti nel ricordo della tragedia di Davide Astori. La società richiama in panchina l'ex tecnico del Siviglia che torna al Franchi dopo quattro stagioni.