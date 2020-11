Il Corriere Fiorentino: "Rapito e legato, la (paurosa) seconda volta di Obodo"

Christian Obodo, ex giocatore di Fiorentina e Udinese, ha collezionato un triste record negli ultimi giorni: quello di essere stato rapito per la seconda volta nella propria vita. Una gang in Nigeria lo ha preso di mira nel pomeriggio di domenica mentre era con la sua ragazza. L'ultima volta, nel 2012, riuscì a scappare sfruttando un blitz della polizia, questa volta se l'è cavata con qualche ora in un bagagliaio di un auto prima di essere liberato. Una brutta storia, della quale il calciatore avrebbe fatto volentieri a meno, ma che per fortuna è terminata per la seconda volta con un lieto fine. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.