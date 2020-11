Il Corriere Fiorentino: "Ribery contro il tabù Franchi. Prandelli lo aiuterà a sfatarlo"

Il Corriere Fiorentino, stamani in edicola, scrive di quello che è ormai diventato un tormentone per Franck Ribery, anche inaspettatamente: "Ribery contro il tabù Franchi. Prandelli lo aiuterà a sfatarlo". Il francese di prime volte ne ha vissute tante, eppure ha un tarlo nella testa: da quando è arrivato in Italia non è ancora riuscito a segnare un gol al Franchi. E pensare che il feeling tra le mura amiche era scattato subito. Un aiuto, in questo senso, glielo darà Cesare Prandelli limitandone il raggio d'azione agli ultimi 20-30 metri così da non dover essere più una sorta di regista a tutto campo. Il numero 7 ne ha parlato a lungo negli ultimi giorni col mister: l'obiettivo è avvicinarlo alla porta mettendolo in condizione di fare la differenza laddove conta di più.