Il Corriere Fiorentino sull'Italia: "Chiesa non brilla"

© foto di Lazzerini

Il Corriere Fiorentino apre in prima pagina questa mattina con la Nazionale: "Chiesa non brilla". L'Italia di Mancini perde 1-0 in Portogallo e il giovane attaccante viola corre molto senza incidere. Domani è previsto il rientro a Firenze per iniziare la preparazione in vista della difficile trasferta di Napoli.