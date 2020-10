Il Corriere Fiorentino sulla Coppa Italia: "Viola spaventati dal Padova in un clima surreale"

vedi letture

Così Il Corriere Fiorentino sulla gara di Coppa Italia: "Viola spaventati dal Padova in un clima surreale". Prima della partita è successo di tutto: dopo la positività riscontrata in un membro dello staff sanitario veneto, i tamponi in elaborazione hanno rivelato altre due positività, tra i giocatori. Quanto alla sfida, la Fiorentina è riuscita ad avanzare a fatica, il Padova ha sfiorato più volte il pareggio. Ritmi bassi e pochi spunti, la squadra di Iachini ha sofferto ma alla fine conquistato il passaggio del turno: domenica a Roma, contro cui servirà molto di più, Commisso sarà insieme alla squadra e poi ripartirà per gli States.