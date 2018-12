Il Corriere Fiorentino sulla sconfitta viola: "Manifesta superiorià"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Manifesta superiorità", questo il titolo che troviamo questa mattina sulle pagine del Corriere Fiorentino. La Juventus non è in gran serata ma vince 0-3: per i viola ora è crisi. E tornano i cori anti Della Valle. Con tanti saluti alle belle speranze e ai gridi di battaglia della vigilia. La Fiorentina (dopo cinque pareggi consecutivi) si è consegnata alla Juve, alla prima sconfitta interna della stagione, e alla crisi. Difficile, ora come ora, pensare all’Europa. Servirebbe una scossa, fin da domenica prossima nello scontro diretto col Sassuolo ma, oggettivamente, la squadra vista ieri lascia poco spazio all’ottimismo. Il problema, adesso, è ripartire. Il clima, quello bello e frizzante d’inizio stagione, non c’è più. Anzi. Ieri (non succedeva dalla prima giornata) si son risentiti anche i cori contro Della Valle. Peggio di così non poteva andare.