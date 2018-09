Il Corriere Fiorentino verso l'Inter: "A San Siro senza paura"

© foto di Lazzerini

Stefano Pioli non teme l'Inter, con i viola che stasera giocheranno a San Siro senza paura: "Vogliamo provare a vincere contro tutti". La squadra è in forma, come i nerazzurri, e il tecnico carica l'ambiente in vista del match: "Nessuno ci chiede la luna, ma siamo ambiziosi e vogliamo vincere sempre". Edimilson ed Eysseric pronti a sostituire Gerson e Pjaca.