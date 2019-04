Il Corriere Fiorentino verso la Juventus: "Scherzetto alla Signora?"

© foto di Giacomo Morini

Il Corriere Fiorentino di questa mattina apre le proprie pagine sportive con la sfida dei viola contro la Juventus titolando: "Scherzetto alla Signora?". La squadra di Montella è a torino per provare a rovinare la festa scudetto della Juventus. Il tecnico incontra per la prima volta Andrea Della Valle e avverte i suoi: "Da qui a giugno tutti in discussione".