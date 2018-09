Il Corriere Fiorentino verso la Samp: "Fuori il tridente!"

© foto di Lazzerini

Il Corriere Fiorentino di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Fuori il tridente!". Pioli al rientro da Napoli ha parlato a lungo alla squadra per analizzare la sconfitta del San Paolo. Mercoledì con la Sampdoria primo scontro diretto, spazio al turn over. La domanda è una: sarà l'occasione per vedere finalmente insieme Pjaca, Simeone e Chiesa?