Il Corriere Fiorentino verso la sfida con la SPAL: "Avanti in difesa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere Fiorentino di questa mattina apre le pagine sportive titolando: "Avanti in difesa". Domani al Franchi si sfideranno due delle squadre che hanno subito meno gol in A. Contro la SPAL, il tecnico viola Stefano Pioli non toccherò la retroguardia composta da Milenkovic, Pezzella, Hugo e Biraghi: intoccabili grazie all'ottimo rendimento in questo inizio di stagione.