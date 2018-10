Il Corriere Verona in prima pagina: "Doccia fredda Chievo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere di Verona di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Doccia fredda Chievo". Confermata in appello la penalizzazione di 3 punti. E la classifica clivense non si muove. Al vaglio, da parte della proprietà gialloblu, l'ennesimo ricorso.