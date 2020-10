Il Fatto Quotidiano: "Governo, stretta anti-Covid: ma la Lega Serie A se ne frega"

"Governo, stretta anti-Covid: ma la Lega Serie A se ne frega". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de il Fatto Quotidiano oggi in edicola. Il governo emanerà un nuovo Dpcm: mascherine all'aperto in città, freni alle regione e app. Il quotidiano sottolinea, come ci sia stata una certa 'arroganza' da parte della Lega Serie A che in un certo senso si è voluta sostituire al ruolo dello Stato. Si può fermare tutto, ma la partita no. Speranza: "Lavoriamo per evitare un lockdown". Ma il calcio resta il solito mondo a parte.