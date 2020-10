Il Fatto Quotidiano: "Il Giudice dà una lezione al Napoli, che ora rischia altre penalizzazioni"

vedi letture

Il Fatto Quotidiano, nell'edizione odierna, si occupa del k.o. a tavolino e del punto di penalizzazione inflitti al Napoli in seguito alla sfida mai disputata contro la Juventus. La sentenza del giudice Mastandrea viene definita "un piccolo capolavoro di diritto sportivo": "Con logica disarmante, ammette che la comunicazione dell'ASL era un 'ordine dell'Autorità' a cui non ci si poteva sottrarre, ma aggiunge che quando è arrivata il Napoli aveva già deciso di non giocare". E adesso gli azzurri rischiano pure un'altra penalizzazione per il mancato rispetto del protocollo. Il giudice sportivo, sempre secondo il quotidiano, è giunto all'unica conclusione accettabile per la Serie A: "Dare una lezione al Napoli, che ha osato mettere in dubbio il protocollo FIGC per cui bisogna giocare sempre, e premiare la Juventus che l'ha rispettato fedelmente".