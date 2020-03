Il Fatto Quotidiano in apertura: "Chi soffia sul fuoco della rivolta"

"Chi soffia sul fuoco della rivolta": così Il Fatto Quotidiano in apertura quest'oggi. I due Matteo, giornali di destra (ma non solo) e sindacati di base. De Caro (Anci): "Nessun tumulto, i 400 milioni in più servono ai poveri per 3 settimane". L'Italia è stremata per il blocco delle attività produttive - scrive il quotidiano - e c'è chi fa il tifo apertamente per il caos.