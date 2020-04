Il Fatto Quotidiano in apertura: "Fontana alle case per anziani: 'Prendetevi i malati di Covid'"

"Fontana alle case per anziani: 'Prendetevi i malati di Covid'": così Il Fatto Quotidiano in apertura quest'oggi. Strage nelle RSA. Incredibile delibera regionale l'8 marzo, al culmine dei contagi. Degani (RSA lombarde): "La Regione ha scaricato i malati in eccesso negli ospedali su strutture che ospitano vecchi con patologie croniche, a massimo rischio contagio". Intanto fa flop l'ordinanza, imitata dalla Toscana, che obbliga chi esce a usare mascherine o sciarpe: protezioni introvabili e zero controlli.