Il Fatto Quotidiano in prima pagina: "Calcio e tivù, è pronto il blitz dei fondi esteri"

"Calcio e tivù, è pronto il blitz dei fondi esteri". Questo il titolo che è possibile trovare nella prima pagina de il Fatto Quotidiano in edicola stamani: "Club in difficoltà per l'emergenza virus: adesso la Lega Calcio pensa di cedere pezzi della Serie A ai grandi gruppi finanziari, pronti a dare miliardi per entrare nell'affare".