“Mancini, la strana vendita che rende furioso Della Valle”. Sulla prima pagina de Il Fatto Quotidiano troviamo anche il calcio e il caso legato a Gianluca Mancini, le plusvalenze, l’Atalanta, il Perugia e la Fiorentina. Ci fu una lite tra le due società per la cessione del difensore che nel 2016 venne ceduto dal Perugia ai bergamaschi per 300 mila euro. Il terzino venne ceduto insieme a Santopadre per una cifra complessiva di 3 milioni di euro. Una valutazione che la società viola ritenne studiata appositamente per ridurre la cifra da girare ai viola.