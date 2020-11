Il Fatto Quotidiano: "Posto alla UEFA: Gravina si autocandida per rappresentare l'Italia"

"Posto alla UEFA: Gravina si autocandida per rappresentare l'Italia", così titola stamane Il Fatto Quotidiano. Quando il numero 1 della federazione Gabriele Gravina ha dovuto scegliere chi candidare a rappresentare l'Italia in Europa ha trovato solo due scelte, Paolo Dal Pino e il suo vice Cosimo Sibilia. Poi si è guardato allo specchio e ha deciso: "Mi fido solo di me stesso e delle mie capacità". Così Gravina ha candidato Gravina per il posto nell'esecutivo UEFA, a 150 mila euro lordi, che possono diventare 250mila se si diventa vicepresidente, come lo è stato Michele Uva. L'elezione UEFA si incrocia con quella FIGC, 2 e 15 marzo: tenterà quindi il doppio colpo FIGC/UEFA. Sarebbe stato meglio anticipare le elezioni FIGC e far sì che fosse il consiglio a scegliere il candidato, ma tant'è. Così Gravina candida Gravina, ed ora non gli resta che farsi gli auguri.