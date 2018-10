Il Fatto Quotidiano: "Ronaldo, l'accusa di stupro diventa uno tsunami"

Ad un anno dal caso-Weinstein, ecco il caso-CR7. Di certo non la stessa gravità, anche perché conferme ufficiali non ce ne sono, ma l'attaccante della Juventus viene accusato di stupro e di certo vede la sua immagine dannegiarsi. Il Fatto Quotidiano in prima pagina ne parla, dedicandogli un titolo in taglio alto e giocando proprio sull'anniversario del caso-Weinstein: "Ronaldo, #youtoo? L'accusa di stupro diventa uno tsunami: sponsor in fuga e titolo Juventus a picco in Borsa. Ora a CR7 non basterà una rovesciata".