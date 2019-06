Il Foglio e la nostalgia del vero Platini: "Torna su quel poster"

Ci sono stati due modi per conoscere Michel Platini: quand'era in campo, apprezzando le sue magie, o quand'era dietro la scrivania, criticandone più di un aspetto dopo il fermo della Polizia con l'accussa per corruzione. E c'è una grossa differenza, rimarcata dall'edizione sportiva de Il Foglio. "Michel, torna su quel poster", titola il quotidiano, riferendosi alla famosa immagine dell'ex stella francese attorniata dai palloni.