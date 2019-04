Ha sorpreso tutti il fenomeno Moise Kean. In poche settimane il classe 2000 è passato dal non vedere praticamente mai il campo a vederlo, vederlo bene e, soprattutto, inquadrare la porta. Un gol ogni 58 minuti per il talento della Juventus, che merita anche il titolo da parte dell'edizione sportiva del quotidiano Il Foglio: "Fate giocare Kean sempre di più".